Google – 18 milijardi dolara godišnje da bude Apple podrazumevani pretraživač

Google plaća Apple milijarde dolara svake godine da bude podrazumevani pretraživač u Safariju na Mac-ovima, iPad-ovima i iPhone-ovima. To znamo odavno. Ali koliko tačno milijardi Google plaća, koje veze su vezane za taj novac i šta bi se moglo dogoditi ako nestane? To su pitanja koja su se više puta postavljala u tekućem suđenju SAD protiv Google, a većina brojeva je rezervisana za zatvorenu sudnicu.

Ali sada, izveštaj New York Times nudi konkretnu cifru: kaže se da je Google platio Apple-u „oko 18 milijardi dolara“ 2021. Slušali smo obrazovana nagađanja i glasine tokom suđenja od čak 10 milijardi dolara do čak 20 milijardi dolara, tako da ovaj broj nije potpuno šokantan. Ali to je na visokom kraju očekivanja.

Taj novac ne samo da daje Google prvo mesto na Apple uređajima, već je i istorijski sprečavao Apple da napravi sopstveni pretraživač. Bivši izvršni direktor Google-a koji sada vodi mašinsko učenje i veštačku inteligenciju u Apple-u, svedočio je tokom suđenja da je Apple razmatrao sve, od kupovine Binga do izgradnje sopstvenog pretraživača, ali je brinuo i da će se takmičiti sa Google i da će izgubiti ugovor.

Kada je svedočio izvršni direktor Microsoft naveo je još jedan razlog za Apple da zadrži dogovor sa Google: Google bi mogao da izazove probleme ako nestane. Google bi mogao da koristi svoje ultrapopularne aplikacije kao što su Gmail, Mape i YouTube za promociju Chrome-a i Google aplikacije, odvraćajući ljude od Safarija i potencijalno umanjujući vrednost Appleovog posla sa bilo kojim drugim pretraživačem. U tom smislu, ne samo da je dogovor Google-a i Apple-a bio obostrano koristan, već je mogao biti i nešto poput mirovnog sporazuma.

Prema izveštaju Timesa, bili su u pravu. Poslednjih godina, ugrožen poboljšanjima ugrađene Apple-ove funkcije Spotlight, Google je očigledno tražio načine da potkopa Spotlight tako što je ugradio sličnu funkciju u Chrome, koja je „korisnicima predstavila brze činjenice i informacije iz datoteka, poruka i aplikacija na uređaju. ” Google je takođe počeo da istražuje kako da koristi nove zakone EU o konkurenciji da bi još više ljudi prešlo na Chrome.

Uslovi i efekti Appleovog dogovora sa Google postali su središnji deo suđenja SAD protiv Google. Ministarstvo pravde je tvrdilo da to predstavlja antikonkurentski monopol, jer svedoci za svedokom svedoče da bi svaki pretraživač sa pristupom ogromnom tržišnom udelu Apple odmah postao moćni igrač.

