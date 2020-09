Netflix besplatno nudi originalne filmove

Tokom poslednje dve godine Netflix je počeo da se suočava sa ozbiljnom konkurencijom kada je u pitanju strimovanje multimedijalnih sadržaja, filmova i serija. Zbog toga je počeo da se odlučuje na radikalne korake, kako bi skrenuo pažnju na sebe i pridobio potencijalne korisnike. Ovog puta, nudi svima korisnicima besplatno gledanje originalnih filmova, za koje čak i ne morate biti korisnik Netflix platforme.

Suočavanje sa teškom konkurencijom

Usled suočavanja sa konkurencijom poput Disney+ i HBO Max, Netflix je pomalo iznenadio svojim poslednjim javnim gestom. Radi se o tome da je ova poznata striming kuća počela da nudi besplatno gledanje originalnih sadržaja, i to čak ljudima koji nisu korisnici Netflix platforme. Od danas možete posetiti sajt ove platforme i bez logovanja možete da gledate Stranger Things, Grace and Frankie, The Two Popes i još nekoliko drugih.

Ranije je Netflix samo povremeno besplatno nudio film ili emisiju kao pregled šta sve oni nude potencijalnim korisnicima, i uglavnom su to bili sadržaji ograničeni na dostupnost od mesec dana. Nedavno je kompanija objavila gomilu dokumentarnih filmova na svom YouTube kanalu za nastavnike i učenike. Ono što je bitno napomenuti jeste da su dostupne samo prve epizode sezona serija, ali dovoljno da vas zaintrigira da kupite striming i počnete da gledate njihove originalne serije. Besplatni materijal neće biti dostupan na mobilnoj aplikaciji Netflix, kao ni na pretraživaču u okviru iPhone uređaja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet