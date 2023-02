Apple, Google i uklanjanje TikTok-a

Senator Michael Bennet (D-CO) zahtevao je da Apple i Google „odmah“ uklone TikTok iz svojih prodavnica aplikacija u pismu upućenom izvršnim direktorima kompanija Tim Cook i Sundar Picha.

Bennetov pritisak na ograničavanje preuzimanja aplikacije samo je poslednji u nizu sve većih kongresnih akcija za zabranu aplikacije u kineskom vlasništvu. Od januara, republikanci i demokrate pozivaju ili svoje kolege ili zvaničnike Bidenove administracije da brzo uvedu stroža ograničenja prikupljanja podataka ili zabranu aplikacije širom zemlje, navodeći moguće rizike po nacionalnu bezbednost SAD.

„Ogroman uticaj TikToka i agresivno prikupljanje podataka predstavljaju specifičnu pretnju po nacionalnu bezbednost SAD zbog obaveza njegove matične kompanije prema kineskom zakonu“, napisao je Bennet. „S obzirom na ove ozbiljne i rastuće zabrinutosti, tražim da odmah uklonite TikTok iz svojih odgovarajućih prodavnica aplikacija.

Bennet, član Odbora za obaveštajne poslove Senata, prvi je zakonodavac koji se direktno obratio dobavljačima prodavnica aplikacija kao što su Apple i Google tražeći uklanjanje TikToka.

Više od tri godine, TikTok je zaglavljen u pregovorima sa saveznom vladom, prvenstveno Komitetom za strana ulaganja u Sjedinjenim Državama, da nastavi da radi svoju aplikaciju u SAD. Od Trumpove administracije, TikTok se suočio sa sve većom kontrolom zakonodavaca koji se plaše da bi aplikacija mogla da deli podatke o američkim korisnicima sa kineskom vladom.

U retkom javnom intervjuu na prošlogodišnjem samitu New York Times DealBook, izvršni direktor TikTok Shou Zi Chew opisao je „Projekat Teksas“, plan kompanije da premesti sve podatke iz Virdžinije i Singapura na Oracle servere sa sedištem u SAD koje nadgleda nova podružnica poznata kao TikTok US Data Security Inc.

Uprkos ovim inicijativama, zamah zabrane aplikacije je samo porastao nakon otkrića da su zaposleni u ByteDance-u više puta pristupali podacima američkih korisnika tokom poslednjih nekoliko godina.

Nedavno u decembru, Forbes je izvestio da su zaposleni u ByteDance-u neprikladno pribavili podatke prikupljene od američkih korisnika. Zaposleni u ByteDance-u koji su istraživali prošla curenja internih dokumenata kompanije pregledali su svoje podatke najmanje dva novinara. ByteDance je potvrdio izveštaj i saopštio da je otpustio sva četiri zaposlena koja su učestvovala u šemi, od kojih su dvoje radili u Kini.

TikTok i CFIUS tek treba da sklope dogovor da bi aplikacija ostala operativna u SAD. Prošlog meseca, The Wall Street Journal je izvestio da su razgovori između dve strane u zastoju, odlažući svaki očekivani dogovor.

Budući da je budućnost TikToka još uvek nepoznata, zakonodavci su počeli da traže sopstvena rešenja. Ranije ove nedelje, Komitet Predstavničkog doma za energetiku i trgovinu najavio je da će se Chev pojaviti na saslušanju u martu fokusiranom na bezbednost i bezbednost korisnika u SAD.

Odgovarajući na najavu saslušanja od ponedeljka, portparolka TikToka Brooke Oberwetter pozdravila je „priliku da se ispravi rekord“. Ona je rekla da TikTok planira da razgovara o svojim „sveobuhvatnim planovima“ za zaštitu bezbednosti američkih korisnika tokom saslušanja 23. marta.

Za razliku od Google, Apple ima mnogo toga da izgubi u vezi sa svojim odnosom i sa SAD i sa Kinom. Veliki deo Cook-ovog uspeha u Apple-u može se pripisati njegovoj sposobnosti da održi radne odnose sa kineskom vladom i proizvođačima.

