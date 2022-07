Google Meet premijum funkcije video poziva dolaze do pojedinačnih pretplatnika

Trio funkcija Google Meet-a koje su ranije bile dostupne samo preko Google-ovih planova Workspace fokusiranih na posao, stižu pretplatnicima na Google One, najavljuje gigant za pretragu. To uključuje mogućnost grupnih poziva koji traju do 24 sata (u odnosu na prethodno ograničenje od jednog sata), pristup Google Meet-ovoj funkciji filtriranja pozadinske buke i podršku za snimljene video pozive.

Ove funkcije ne dolaze u svaki Google One plan. Biće dostupni samo korisnicima koji plaćaju 2TB skladišnog prostora ili više, što znači da plaćaju najmanje 10 USD mesečno ili 100 USD godišnje za pretplatu. Funkcije takođe neće biti dostupne svakom pretplatniku od 2TB na Google One odmah. Google-ova najava kaže da će za sada biti dostupni u SAD-u, Kanadi, Meksiku, Brazilu, Japanu i Australiji, a uskoro će biti još zemalja.

To je korisna mala nadogradnja za Google One, koja neke od naprednijih funkcija Google Workspace čini dostupnim pojedincima. I Google-ova najava sugeriše da možda nije poslednja, sa „dodatnim odabranim premium funkcijama“ iz Meet-a, Gmail-a i Kalendara koje će u budućnosti biti uključene u Google One planove.

Izvor: TheVerge

