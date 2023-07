Google razgovara sa EU o veštačkoj inteligenciji

Google vodi produktivne rane razgovore sa regulatorima u Evropskoj uniji o revolucionarnim propisima bloka o veštačkoj inteligenciji i o tome kako ona i druge kompanije mogu bezbedno i odgovorno da izgrade veštačku inteligenciju, rekao je za CNBC šef odeljenja za računarstvo u cloudu kompanije.

Pionir internet pretrage radi na alatima za rešavanje brojnih briga bloka oko veštačke inteligencije – uključujući zabrinutost da bi moglo postati teže razlikovati sadržaj koji su generisali ljudi i onaj koji je proizvela AI.

„Imamo produktivne razgovore sa vladom EU. Zato što želimo da pronađemo put napred“, rekao je Thomas Kurian u intervjuu za CNBC ekskluzivno iz kancelarije kompanije u Londonu.

Kurian je rekao da Google radi na tehnologijama kako bi osigurao da ljudi mogu da razlikuju sadržaj koji generiše ljudi i AI. Kompanija je predstavila rešenje za „vodeni žig“ koje označava slike generisane veštačkom inteligencijom na svom I/O događaju prošlog meseca.

To nagoveštava kako Google i druge velike tehnološke kompanije rade na sredstvima za dovođenje nadzora vođenog privatnog sektora u AI pre formalnih propisa o tehnologiji.

Sistemi veštačke inteligencije se razvijaju vrtoglavim tempom, sa alatima kao što su ChatGPT i Stability Diffusion koji mogu da proizvedu stvari koje prevazilaze mogućnosti prethodnih iteracija tehnologije. Računarski programeri sve više koriste ChatGPT i slične alate kao pratioce da im pomognu da generišu kod, na primer.

Međutim, ključna zabrinutost kreatora politike i regulatora EU dalje je da su generativni modeli veštačke inteligencije snizili prepreku masovnoj proizvodnji sadržaja zasnovanog na materijalu koji krši autorska prava i da bi mogli da naškode umetnicima i drugim kreativnim profesionalcima koji se oslanjaju na honorare da bi zaradili novac. Generativni AI modeli se obučavaju na ogromnim skupovima javno dostupnih internet podataka, od kojih je većina zaštićena autorskim pravima.

Ranije ovog meseca, članovi Evropskog parlamenta odobrili su zakon koji ima za cilj da uvede nadzor nad raspoređivanjem veštačke inteligencije u bloku. Zakon, poznat kao Zakon o veštačkoj inteligenciji EU, uključuje odredbe koje osiguravaju da podaci o obuci za generativne AI alate ne krše zakone o autorskim pravima.

„Imamo mnogo evropskih kupaca koji prave generativne AI aplikacije koristeći našu platformu“, rekao je Kurian. „Nastavljamo da radimo sa vladom EU kako bismo bili sigurni da razumemo njihovu zabrinutost.

„Pružamo alate, na primer, za prepoznavanje da li je sadržaj generisao model. I to je jednako važno kao i reći da su autorska prava važna, jer ako ne možete da kažete šta je generisao čovek ili šta je generisao model, ne biste mogli da to primenite.”

AI je postala ključno bojno polje u globalnoj tehnološkoj industriji jer se kompanije takmiče za vodeću ulogu u razvoju tehnologije — posebno generativne AI, koja može da generiše novi sadržaj iz korisničkih upita. Ono za šta je generativna AI sposobna, od proizvodnje muzičkih tekstova do generisanja koda, oduševilo je akademike. Ali to je takođe dovelo do zabrinutosti oko pomeranja posla, dezinformacija i pristrasnosti. Nekoliko vrhunskih istraživača i zaposlenih u Googleovim sopstvenim redovima izrazilo je zabrinutost zbog toga koliko se brzo kreće AI.

Nekoliko bivših istraživača visokog profila u Googleu takođe je alarmiralo kako kompanija rukuje veštačkom inteligencijom i, kako kažu, nedostatak pažnje na etički razvoj takve tehnologije.

Među njima su Timnit Gebru, bivši ko-vođa Google-ovog etičkog AI tima, nakon što je podigao uzbunu zbog internih smernica kompanije o etici veštačke inteligencije.

Zbog toga Kurian želi da globalni regulatori znaju da se ne plaše prihvatanja regulative.

Na drugom mestu u globalnoj žurbi da reguliše veštačku inteligenciju, Ujedinjeno Kraljevstvo je uvelo okvir principa veštačke inteligencije za regulatore da se sprovedu, a ne da unesu u zakon svoje sopstvene formalne propise. U SAD, administracija predsednika Joe Bidena i razne vladine agencije SAD takođe su predložile okvire za regulisanje veštačke inteligencije.

Ključna zamerka među insajderima u tehnološkoj industriji, međutim, jeste da regulatori nisu najbrži pokretači kada je u pitanju reagovanje na inovativne nove tehnologije. Zbog toga mnoge kompanije smišljaju sopstvene pristupe za uvođenje zaštitnih ograda oko veštačke inteligencije, umesto da čekaju da prođu odgovarajući zakoni.

Izvor: cnbc

