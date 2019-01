Početak nove godine je trenutak kada smo beskrajno optimistični, delimično i zato što smo u staroj godini ostavili brojne probleme. Da li od 2019-te godine možemo da očekujemo više dobrih vesti? To na žalost, ne zavisi od nas…

Najvažniji IT događaji u 2018. godini su nezamislivi bez Facebooka i Zuckerberga. Neko bi pomislio da će se imperija urušiti nakon toliko skandala, ali to (bar do sada) nije slučaj. Interesantno je da se Facebook kontinuirano nalazio u vestima pre svega zbog urušavanja koncepta privatnosti podataka korisnika. Iako je mnogo prašine diglo, za sada se ništa ne događa po tom pitanju.

Naravno, nije Facebook usamljen u na listi, tu je i neizbežni Elon Musk, ali i predsednik Trump sa svojim ekonomskim okršajem sa Kinom. Mnogo toga se desilo za godinu dana, zato krenimo redom!

Meltdown i Spectre bagovi

Svetska IT javnost početkom prošle godine dočekala je uznemirujuća vest da postoje ozbiljni propusti u procesorima za PC uređaje. Još veći problem je nastao kada se ustanovilo da problem postoji već 10 godina,što je dovelo do ogromne Meltdown i Spectre afere.

Meltdown i Spectre su nazivi za „rupe“ koje omogućavaju da se neovlašćeno pristupi kernelu operativnog sistema i na taj način eventualno sakupe razne poverljive informacije korisnika. Uglavnom su žrtve bili Intel procesori, što je dovelo do ozbiljnog urušavanja reputacije ovog giganta. Situacija se vremenom rešila (bar se tako čini za sada), ali Meltdown i Spectre će crnim slovima biti upisani kada je bezbednost korisnika u pitanju.

Deepfake

Deepfake je prilično zastrašujuća metoda montaže koja omogućava čak i korisnicima bez predznanja o kompjuterima da promene lice osobe u videu na veoma uverljiv način. Kao što to obično biva tehnologija ove vrste je prvo našla primenu u industriji za odrasle. Lica poznatih ličnosti našlo se na telima porno glumica, a rezultat je neverovatno realističan.

Sve je počelo na Redditu kada je korisnik poznatiji kao Deepfake počeo da postavlja video klipove gde je ubacivao lica holivudskih glumica kreirajući na taj način izuzetno uverljive celebrity porno filmove. On je svoj hobi shvatio prilično ozbiljno pa je sa svakim video sve više usavršavao sistem. Ono što je fascinantno, ali u isto vreme i zabrinjavajuće je lakoća s kojom je to moguće izvesti.

Pomama je otišla toliko daleko da je stvorena i aplikacija Fake App kako bi čak i amateri mogli lako da se proizvedu video. Sa razvijanjem tehnologije, priča je otišla van okvira pornografije. Jasne su etičke implikacije, ali sa usavršavanjem tehnologije moć manipulacije može da utiče na ceo svet. Tehnologija je otišla toliko daleko da političari iz SAD smatraju AI deepfake ugrožava društveni poredak!

Cambridge Analytica skandal

Cambridge Analytica skandal sa korišćenjem podataka Facebook korisnika je možda i najveći skandal u protekloj godini. Reč je o neverovatnoj preprodaji podataka korisnika bez njihovog znanja i odobrenja. Trgovinom informacijama Facebook korisnika se bavila kompanija Cambridge Analytica – što im se obilo o glavu nakon otkrića.

Pored toga što je izazvala skandal, kontroverza u vezi sa trgovinom podacima pokrenula je i pitanje oglašavanja o kojem se do tog trenutka nije mnogo znalo, a koje se zasniva ne psihološkim profilima korisnika, do kojih se dolazilo na osnovu ličnih podataka, a koji su korišćeni kako bi se pronašli načini za bolje personalizaciju poruka.

Naime, ono što je Cambridge Analytica saznala o potencijalnim korisnicima, omogućilo joj je da nijansira poruke koje želi da prenese, te da umesto plasiranja iste poruke širokom spektru klijenata, svoju komunikaciju prilagodi pojedincima, te im se obrati u skladu sa onim kako oni sami vide svet.

Mark Zuckerberg se na kraju izvinio, na način koji je samo još više iznervirao javnost. Njegovo ponašanje se nije menjalo ni u razgovoru senatorima u Kongresu, kada je bilo jasno da je reč o ogromnom skandalu.

Microsoft potopio server u more

Nisu sve vesti bile skandalozne u 2018-toj godini. Jedna od najzanimljivijih projekata je delo Microsoft tima. Oni su letos odlučili da potope data centar u more kako bi testirali izvodljivost i energetsku vrednost projekta. Da bi to postigli, ekipa je ogromnu cev zatvorila server koji će biti potopljen u moru.

Podvodni kablovi će sprovoditi struju do potopljenih kompjutera i prenositi podatke i internet. Glavni razlog zašto se data centar potapa je ušteda energije usled prirodnog hlađenja. Očekuje se da će ledeno more delovati kao prirodni kuler, što će dovesti do velike uštede.

I dok dno mora ima svoje prednosti, postoje i određena ograničenja za ovaj podvodni cloud. Ukoliko dođe do nekog kvara, neće biti moguće popraviti kompjutere, iako se računa da su manje šanse za kvarom na dnu mora. Ipak, uštede postaju prilično nebitne ukoliko kompletan data centar bude neoperativan. Zbog toga je ovaj data centar prilično mali u odnosu na druge širom sveta. Reč je pre svega o eksperimentu koji će pokazati da li je ova ideja uopšte dobra.

Elon Musk u centru pažnje medija

Odakle krenuti kada je bogataš Elon Musk, vlasnik Tesle, u pitanju? Elon nije napravio skandale planetarnih proporcija kao Zuckerberg, ali to ne znači da nije pokušavao. Da nabrojimo samo neke stvari koje se vezuju za njega, pokušaćemo da budemo koncizni (bez posebnog hronološkog reda):

To su samo neki od naslova koji su zabavljali javnost, a vredi spomenuti i pripremu tunela u Los Anđelesu koji je trenutno u A1 fazi plana da se napravi moderni saobraćaj ispod zemlje. S pravom očekujemo i da nova 2019-ta godina bude jednako interesantna kada je Musk u pitanju.

Američko-kineski trgovinski rat

Američki predsednik Donald Trump je ozbiljan u nameri da izgura do kraja trgovinski rat sa Kinom. U okviru ovog okršaja sa carinama (zvuči poznato?), uglavnom su stradale kineske kompanije kojima je zabranjen uvoz ili su raskinuti ugovori sa američkom vladom. Kao kontrameru Kina je zabranila prodaju iPhone telefona novije generacije, a to je samo jedna od stvari sa dugog spiska.

Predsednik je pokrenuo trgovinski rat s Kinom u pokušaju smanjivanja trgovinskog deficita koji SAD ima sa zemljom. Međutim, mnogi ekonomisti veruju da će se menjanjem carina, kod mnogih popularnih stavki uvezenih u SAD, poput iPhone-a, povećati cene, što dovodi do ekonomskog usporavanja u državama. Ovi ekonomisti vide isti rezultat ako kompanije poput Apple prebace proizvodnju u SAD. Troškovi rada bi dramatično porasli te bi privukli ove kompanije da podignu cene kako bi se robne rezerve održale stabilnim ili prihvatile niže profite kako bi cene održale stabilnim, što se ne bi smatralo korisnim za američku ekonomiju.

