Wattpad ima problem sa zajednicom 

Platforma za objavljivanje u zajednici Wattpad uklanja mogućnost korisnicima da šalju jedni drugima direktne poruke, tvrdeći da je ova funkcija „relevantna samo za mali procenat“ njene globalne korisničke baze. Korisnici će zadržati pristup svojim DM-ovima do 6. maja, nakon čega će sve postojeće poruke biti izbrisane i ova funkcija više neće biti dostupna, navodi Wattpad -ov centar za pomoć.

Wattpad umesto toga podstiče svoje korisnike da komuniciraju putem funkcije javnog komentarisanja priča ili odeljka za razgovor na stranicama profila. Trenutno ne postoji način da korisnici preuzmu svoje postojeće DM-ove, a Wattpad kaže da nije u mogućnosti da preuzme takve podatke. Ova funkcija će i dalje postojati u ograničenom kapacitetu samo za Wattpad da komunicira sa piscima, iako kompanija napominje da korisnici neće moći da odgovore na takve poruke.

„Vremenom smo otkrili da su direktne poruke imale ograničenu korist za naše čitaoce i da razmena poruka jedan na jedan nije podržala aspekt zajednice naše platforme“, stoji u postu na blogu koji je Wattpad objavio . „Pružajući otvoren forum, komentarisanje je više usklađeno sa našom vizijom proizvoda kako bi se čitaoci mogli povezati preko neverovatnih priča, razmeniti ideje, tačke gledišta i iskustva.“

Tvrdnja da se DM-ovi ne poklapaju sa „aspektom zajednice“ Wattpad takođe ukazuje na to da je kompanija verovatno imala ozbiljnije motivacije da isključi ovu funkciju osim što ima nedovoljan broj korisnika. Forbsov izveštaj iz 2022. opisao je platformu kao „peščanik za seksualne predatore“, otkrivajući da se maloletnici često doteruju preko Wattpad -ove funkcije za razmenu poruka. Prevare, maltretiranje i drugo uznemiravanje su takođe poznati problemi koje olakšavaju DM.

Dostupan na vebu, iOS-u i Android-u, Wattpad ima oko 94 miliona korisnika od avgusta 2022. i posebno je popularan među mladim ženama i tinejdžerkama, sa fanfikcijama, romansom i tinejdžerskom fantastikom kao najpopularnijim žanrovima.,

Iako uklanjanje DM-ova od korisnika do korisnika može poboljšati bezbednost platforme za maloletne osobe, ono takođe služi za smanjenje odgovornosti Wattpad i zaštitu njegove reputacije od uticaja na druge poslovne interese. Izvršni direktor Wattpad Alen Lau opisao je platformu kao „fabriku IP-a za sadržaj koji generišu korisnici“, sa pričama objavljenim na platformi koje su posebno prilagođene filmovima i TV serijama kao što su Netfliks The Kissing Booth i My Life With the Walter Boys.

Predstojeće gašenje je nezadovoljno nekoliko korisnika koji su koristili Wattpad -ovu funkciju za razmenu poruka. Objave koje protestuju protiv ove odluke mogu se naći širom društvenih medija, zajedno sa peticijom koja poziva da spreči Wattpad da izbriše postojeće poruke od korisnika do korisnika.

Ovo takođe dolazi jer je Archive of Our Own (AO3), još jedna popularna platforma za hostovanje fanfikcija koju vodi Organizacija za transformativne radove (OTV), privremeno onemogućila mogućnost da neregistrovani korisnici ostavljaju komentare zbog „priliva uvredljivog neželjenog sadržaja“.

