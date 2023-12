Airbus testira krila aviona koje menja oblik

UpNext, podružnica kompanije Airbus, završio je prvi let modifikovanog poslovnog aviona Cessna Citation VII koji testira komponente i sisteme za letenje za krilo koje može da menja oblik i formu tokom leta kako bi maksimiziralo svoju aerodinamičku efikasnost. Ako koncept bude uspešan i integrisan u nove avione, ima potencijal da značajno smanji potrošnju goriva.

Modifikovani Citation VII služi kao demonstrator tehnologije za Airbus kao deo projekta „ eXtra Performance Wing “ koji ima za cilj da koristi biološki inspirisan inženjering (biomimikriju) za razvoj novog tipa krila. Inicijalno testiranje demonstracije neće imati novi tip krila koji menja oblik, za koje Airbus očekuje da će biti spremno za testiranje letova do 2025.

Međutim, prvi novembarski let bio je važna prekretnica za projekat jer je demonstrator opremljen tačnim sistemima koje će imati kada se “eXtra Performance Wing” instaliraju za testiranje leta. Podaci prikupljeni iz ovog i narednih testova leta omogućiće inženjerima Airbusa da izmere važne osnovne metrike performansi koje će se koristiti za određivanje uticaja novog dizajna krila, kao što su smanjenje emisije CO2 i potrošnje goriva.

„Stvari su očigledno jednostavnije u manjem obimu“, kaže Sebastijen Blanc, tehnički direktor. „Ali mi smo izabrali Cessnu posebno zato što je predstavljala najbolji kompromis između složenosti projekta i reprezentativnosti konačnog dizajna.

Projekat je pokrenut u septembru 2021. godine, deo je Airbusovog istraživačkog portfelja krila. Ovaj projekat istražuje neke od mnogih tehnologija koje bi jednog dana mogle biti integrisane u sledeću generaciju Airbusovih aviona i dopunjuje program Krilo sutrašnjice. Airbusov UpNext nastoji da ubrza buduće tehnologije razvojem radikalnih tehnoloških otkrića u agilnom okruženju.

Opšti cilj projekta “eXtra Performance Wing” je da obezbedi više konfiguracija krila koje se dinamički prilagođavaju uslovima leta. Dizajn uključuje inovativne tehnologije aktivne kontrole, kao i fizičke promene na strukturi krila. Senzori naleta na prednjoj strani aviona registrovaće promene u turbulenciji, pokrećući relevantna podešavanja na kontrolnim površinama krila. „Ovaj sistem je dizajniran da bude potpuno automatski“, kaže Blanc. „Tehnologije “eXtra Performance Wing”, koje menjaju oblik krila oponašajući ptičje perje, automatski će se prilagoditi da maksimiziraju aerodinamički protok.“

Tu su i preklopni vrhovi krila, koji imaju dvostruku namenu. Na zemlji sprečavaju letelicu da prekorači maksimalnu dužinu krila koja se može smestiti u hangaru aerodroma (36 metara), a u vazduhu su fleksibilni, u stanju da menjaju oblik kako bi izbegli preveliki pritisak na krilo. Vrhovi krila takođe omogućavaju postizanje dužeg raspona, povećavajući podizanje i smanjujući otpor.

Kada početno testiranje leta prikupi dovoljno osnovnih podataka, demonstrator će biti prebačen u Cazaux, Francuska, gde će biti baziran do kraja projekta. U avion će biti integrisan sistem daljinskog upravljanja, nakon čega će uslediti letovi radi testiranja komunikacije između 20 antena na avionu i kontrolnog centra na zemlji. Zatim, 2024. godine, “eXtra Performance Wings” će biti priključeni na Cesnu i proći će testiranje na zemlji pre nego što prvi letovi počnu 2025. godine.

Demonstrator će biti daljinski upravljan tokom testiranja leta kako bi se omogućilo inženjerima kompanije UpNext da potisnu tehnologije do svojih granica. Kako je Cessna samo demonstraciona i neće biti puštena u proizvodnju, odluka da pilot testira avion iz zemaljskog centra umesto iz kokpita takođe ublažava potrebu da se sertifikuje demonstrator za ljudski let. „Želimo da testiranje leta izloži “eXtra Performance Wing” što je moguće više realističnih situacija leta. To će različitim tehnologijama dati najbolju moguću šansu da se pokažu i da jednog dana budu integrisane u krila sutrašnjice“, objašnjava Blanc.

Izvor: mobilityengineeringtech.com

