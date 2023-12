Novembar je bio veliki mesec za RCS – protokol za razmenu mobilnih poruka koji zastupa Google – i sada, kompanija ga završava najavom prekretnice i nekih svečanih novih funkcija. Prvo, broj: prema Google-u, preko 1 milijarde aktivnih korisnika mesečno koristi RCS u Google porukama. To je ogromno, s obzirom na to da je podrška bila oskudna pre samo nekoliko godina, iako nije sasvim iznenađujuće pošto je to podrazumevana usluga za razmenu poruka na Android telefonima već nekoliko godina.

Što se tiče novih funkcija za razmenu poruka, neke od njih mogu zvučati poznato korisnicima iOS-a. Postoji nova funkcija koja se povezuje sa vašim Google nalogom za kreiranje profila nalik na poster za kontakt sa vašim imenom i fotografijom. Google dodaje nešto što se zove Photomoji, što vam omogućava da isečete ljude sa svojih fotografija i koristite fotografije da reagujete na poruke kao što biste to uradili sa emodžijima.

Apple nudi nešto slično u iOS-u 17, mada morate da pretvorite svoje izreze fotografija u nalepnice da biste ih dodali u iMessage razgovore. Na osnovu izuzetno naučnog istraživanja, na primer, pet mojih prijatelja, ovo se ne primećuje brzo.

Google Messages će vam takođe omogućiti da priložite emodži kada pošaljete glasovnu poruku, koju Google naziva „raspoloženjem“. To je lep način da pomognete nekome da na prvi pogled shvati smisao vaše poruke. Emodži koji se dele u grupnim ćaskanjima ili se koriste kao reakcije ponekad uključuju i animaciju. I u malom naklonu celoj situaciji zelenog/plavog mehurića, Google poruke će vam sada omogućiti da promenite boju oblačića za ćaskanje u svakom od vaših razgovora.

Razgovarao sam sa potpredsednikom za Android poruke i generalnim direktorom Sanaz Ahari o novim funkcijama i o tome gde je RCS generalno, što naravno znači da se pitam za Apple. Postoji dobar razlog da budete uzbuđeni zbog RCS-a na iPhone-u, jer – kako Ahari prikladno kaže – „grupni razgovori su danas zaista, zaista pokvareni između Androida i iOS-a. Apple-ova posvećenost podršci RCS univerzalnom profilu 2.0 znači da će deljenje slika i video zapisa na platformama biti mnogo bolje, ali Ahari priznaje da specifikacija 2.0 ne uključuje end-to-end enkripciju.

„Aktivno radimo sa GSMA — a Apple je član GSMA — da bismo razvili specifikaciju kako bismo uključili ne samo end-to-end enkripciju, već i mnoge funkcije koje nisu u RCS specifikaciji koju mi“ radi na tome da se vrati specifikacijama.” Odgovori u nizu, potvrde o čitanju i reakcije su neke od onih funkcija za koje je malo verovatno da će biti podržane za korisnike iPhone-a pošto standard danas postoji. „Sve u svemu, ono što se nadamo je da će moderne funkcije za razmenu poruka i end-to-end enkripcija biti realnost na više platformi.

To je sve daleko, ali u međuvremenu, Google-ove nove funkcije za razmenu poruka će biti dostupne korisnicima RCS-a na Android telefonima. Današnji pad funkcija takođe uključuje neke zgodne integracije pametnog doma sa Wear OS-om tako da možete da podesite svoj Google Home status, pokrenete grupu svetala ili započnete rutinu sa svog sata. Sve to počinje danas, a nove funkcije za razmenu poruka prve debituju u otvorenoj beta verziji.

