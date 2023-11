Insta360 nove akcione kamere nalik imaju okretne ekrane 

Nove akcione kamere Insta360 pozajmljuju kockasti dizajn GoPro popularne serije Hero, ali dodaju mogućnost okretanja velikog zadnjeg ekrana osetljivog na dodir od 2,4 inča radi lakšeg vođenja bloga. Nova „Ace“ kamera kompanije počinje od 379,99 USD za običan model, a postoji i vodeći „Pro“ verzija za 449,99 USD. Viši model je opremljen Leica Summarit sočivom i velikim senzorom slike od 1/1,3 inča za odlične performanse pri slabom osvetljenju i do 8K pri snimanju od 24 kadra u sekundi. Obe verzije su sada dostupne.

Standardni model kamere Ace dolazi sa manjim senzorom slike od 1/2 inča, ali podržava snimanje do 6K pri 30 kadrova u sekundi, a oba modela mogu da snimaju 4K pri velikoj brzini od 120 kadrova u sekundi i snimaju slike od 48 megapiksela. Takođe imaju nove pet-nanometarske AI čipove unutar koji aktiviraju funkcije kao što je PureVideo, koji mogu da povećaju bolje performanse pri slabom osvetljenju smanjenjem šuma u snimku u realnom vremenu. Samo Pro, međutim, može da uhvati dodatne noćne detalje i podržava Active HDR za dnevne snimke.

Opcija za gledanje okretnog ekrana kamera Insta360 Aces, koja se takođe može videti na nedavnom kućištu Go 3 kamere Action Pod kompanije, mogla bi dodati određeni rizik u pogledu izdržljivosti, ali pomaže u boljem kadriranju i lakše je videti od malih prednjih ekrana na GoPro uređajima. Kada snimate sebe, kamera može da reaguje na pokrete ruku da počne da snima na daljinu kako biste mogli da uđete u svoje TikTok plesne performanse.

Insta360 je dodao gomilu funkcija koje vam mogu uštedeti prostor na SD kartici, kao što je mogućnost pauziranja video snimka bez prekidanja klipa i mogućnost otkazivanja aktivnog snimanja držanjem dugmeta zatvarača, eliminišući potrebu da se bavite neželjenim video snimcima fajlovi. Ace kamere takođe mogu da menjaju razmere klipa nakon snimanja, tako da možete da pređete sa pejzažnog na portret za društvene video snimke ili koristite pun kvadrat za veću fleksibilnost kadriranja.

Funkcija pomoćnika za isticanje AI može vam uštedeti vreme brzim pronalaženjem i isecanjem akcionih snimaka sa velikih video snimaka, tako da ne morate da prenosite celu datoteku. Kada se snimak nađe na vašem pametnom telefonu, možete se zabaviti uređujući ga ili mu dozvoliti da pravi generisane uspomene. Takođe ima funkciju AI Warp koja može da promeni vaše klipove unošenjem prilagođenih i unapred podešenih upita za generisanje različitih efekata. Insta360 će objaviti više ovih funkcija „u 2024.

Jedna od odličnih karakteristika za spavanje Ace kamera je povezivanje sa Apple satovima i Garmin uređajima koji mogu da unesu GPS i druge podatke u vaše snimke. Može da preklopi stvari kao što su nadmorska visina i brzina na vašem video snimku, a možete da kadrirate snimak sa ručnog zgloba i da kontrolišete kamere na sledećem snežnom spuštanju na planinu.

Kamere imaju vodootporni dizajn sa mogućnošću potapanja do 33 stope pod vodom i do 196 stopa sa dodatkom za ronjenje. Njihove baterije su interno testirane da traju 100 minuta dok snimaju u 4K30 sa aktivnim HDR-om. Kamere mogu brzo da se pune do 80 procenata za 22 minuta preko punjača za napajanje.

Insta360 je najpoznatiji po svojim pravim kamerama od 360 stepeni kao što su X3 i One RS. Njena kamera koja najviše liči na GoPro pre Ace-a je One R, koja bi mogla da se promeni u akcionu kameru. Sa novim Ace kamerama, Insta360 izlazi iz svoje nedavne zone udobnosti pravljenja zanimljivih modularnih kamera i umesto toga pravi jednostavnije koje će verovatno koristiti više ljudi.

Izvor: TheVerge

