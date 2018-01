Kakve nas tehnološke vesti očekuju u 2018.

Početkom svake godine dižu se očekivanja kada su nove tehnologije u pitanju. Sa velikim entuzijazmom iščekujemo tehnološke vesti koje će nam promeniti život ili ga u najgorem slučaju učiniti zabavnijim. S obzirom da smo zakoračili u 2018. godinu, vreme je za nove stvari!

Po svemu sudeći, godinu koja je pred nama će obeležiti dalji razvoj društvenih mreža, kriptovaluta, ali i novih tehnologija koje zadiru u virtuelnu realnost. Naravno tu su uvek i novi modeli telefona koji će imati otisak prsta na displeju, kao i modeli koji će se istaći svojom fleksibilnošću (bukvalno). Prve naznake šta nas očekuje smo videli u prošloj godini kada smo se susreli sa najboljim gedžetima. Čini se da će ova godina doneti još noviteta i trendova koje ne možemo ni da predvidimo, ali to čini ulazak u novu godinu još uzbudljivijim. Ipak, neke stvari su već sada jasne.

1. Modernizacija načina plaćanja

I dok se u Srbiji još uvek najviše ceni gotovina, u svetu se već razmišlja kako da se unapredi digitalna trgovina. Očekuje se da će se značajno unaprediti bezbednost online trgovine, korišćenjem novih tehnologija koje su trenutno najzastupljenije u svetu mobilnih telefona. Ubuduće će biti omogućeno potvrda plaćanja pre svega skeniranjem mrežnjače oka, otiska prsta ili lica. Na ovaj način bi se izbeglo ukucavanje ličnih podataka koji se mogu ukrasti.

Nije isključen i ulazak kriptovaluta u najveće svetske online prodavnice, iako kriptovalute na dinamičan način menjaju svoju vrednost. Možda pravo rešenje postane kreiranje posebne kriptovalute koja bi se koristila isključivo za online šoping na Amazonu, Alibabi, eBayu i drugim velikim prodavnicama. To čak i nije isključena opcija ukoliko bi se procenilo da bi to bila dodatna sigurnost za kupce koji bi se onda još više okrenuli internet kupovini.

2. Kriptovalute će obeležiti novu godinu

Poslednjih meseci 2017. godine Bitcoin i druge kriptovalute postale tema u svakodnevnom razgovoru običnih ljudi koji do nedavno nisu ni znali da to postoji. Sada svako zna za termine blockchain, kriptovaluta, rudarenje i “sigurna i laka zarada”. Sada svi žele da uzmu svoj deo kolača, u nadi da nisu zakasnili. Digitalna zlatna groznica je u punom jeku, što će se imati svoj epilog u 2018. godini kad će kriptovalute ostvariti prognoze stručnjaka.

Doduše, ne znamo još uvek kojih – da li onih skeptičnih koji očekuju da “bitcoin mehur”pukne svakog trenutka a sa njim i vrednost, ili možda onih koji tvrde da će vrednost skočiti i do neverovatnih 500.000 dolara po novčiću. Ako ste kripto-rudar ovo će biti uzbudljiva godina nakon koje ćete biti još bogatiji ili kompletno finansijski iscrpljeni. Mi ćemo svakako pratiti dešavanja na tržištu kriptovaluta koje je postalo veoma dinamično, naročito nakon najava nekih svetskih banaka da će ući u ovaj biznis.

3. Augment reality će postati deo svakodnevice

I dok je famozni AR i dalje sinonim za Pokemon Go fenomen, velike IT kompanije uveliko vode borbu za tržište unapređene realnosti koje će vredeti milijarde (čim se usavrši hardver). Ova godina će mnogo toga doneti na polju rešavanja konkretnih hardverskih izazova. Javnost je već pomalo zasićena od mnogobrojnih obećanja, pa će jedino neki konkretni proizvod zaista i doneti nešto novo. U iščekivanju revolucionarnih augmented reality uređaja, u narednom periodu će ova tehnologija ipak i dalje biti sinonim za zabavu bez konkretne koristi po društvo.

Ipak, ukoliko u 2018. stigne prvi konkretni, praktični i pristupačni AR hardver može se očekivati da će ga softver ubrzano ispratiti. Kao i uvek industrija zabave će biti glavni pokretač razvoja. Ukoliko se pokaže da AR igre mogu da budu isplative, možemo očekivati ubrzani razvoj ove tehnologije. Naravno, poslovne primene su ogromne, ali bez komercijalne podrške neće biti ni razvoja.

4. Mobilni telefoni će predvoditi u inovacijama

Smartfon tržište će biti izuzetno dinamično ove godine. Očekuju nas novi načini povezivanja telefona sa online kupovinom, kao i povećanje bezbednosti prilikom korišćenja. Očekuje se da će dosta modela poći primerom iPhone X modela koji se oslanja na Face ID, tj. prepoznavanje lica. Ipak, pravi napredak predstavlja već najavljena implementacija skenera otiska prsta na ekranu koja će omogućiti dizajniranje telefona koji će imati displej od ivice do ivice prednje strane.

Drugi veliki iskorak predstavlja već najavljeno Samsungovo kreiranje displeja koji će moći da se savija i razvlači. Kako je najavljeno model će se zvati Samsung Galaxy X. Ovaj model bi trebalo da predvodi novu revoluciju savitljivih ekrana koji će posle pratiti konkurencija sa manje ili više uspeha. Već sada je jasno da je reč o veoma interesantnoj tehnologiji, pa će biti interesantno videti koliko će nova tehnologija napredovati i da li će opravdati velika očekivanja.

Od ostalih proizvođača očekuju se ispolirani flagship modeli koji će demonstrirati moć novog Snapdragon 845 čipseta. Ovi modeli,poput LG G7, u potpunosti će moći da podrže sve nove inovacije na polju virtuelne realnosti, sa posebnim akcentom na augmentovanu realnost i razne hardverske dodatke koji će to u potpunosti omogućiti. Svašta će se očekivati i od Applea kad je iPhone u pitanju, ali ne verujemo da će se nešto spektakularno desiti ove godine, jer se i dalje mnogo očekuje od iPhone X modela i pored najavljenog pada prodaje.

5. Ključna godina za pametne satove

Čak ni moćni Apple nije uspeo da ostvari značajniji uspeh sa svojom Apple Watch serijom. Tekuća godina će biti ključna za ovaj gedžet koji i dalje pokušava da postane deo mejnstrima. Očekuje se da će novi modeli doneti dovoljno poboljšanja koja će opravdati njihovo postojanje i cenu, ali i ubediti korisnike da su im neophodni. Do sada se to nije desilo.

Da publika voli novitete koji im menjaju navike bilo je najjasnije sa pojavom prvog iPhonea i iPada. Mobilni telefoni i tableti su sad deo svakodnevice, pa su sa pravom svi pogledi upućeni na Jabuku da proizvede nešto što će nas ubediti da to moramo da imamo. Ukoliko se to ne desi ove godine teško da će se išta promeniti, bar do dolaska neke nove futurističke tehnologije (hologramski satovi?).

6. Društvene mreže će diktirati online trendove

Kolika je moć društvenih mreža, a pre svih Facebooka shvatili smo kad smo postali deo Explore Feed eksperimenta. Promovisanje proizvoda je doživelo snažan udarac promenom načina prikazivanja vesti u news feedu. Mark Zuckerberg je i ranije staljvao svima do znanja da je svestan koliko su svi zavisni od njegove mreže i da on nema nameru da to ne naplati. Sa akvizicijom Instagrama, on se nada još većem uticaju na korisnike što će naterati oglašivače da daju ulože još novca u njegove oglase.

Očekuje se da će i njegova konkurencija reagovati. Snapchat je već uveo inovacije poput Stories opcije, dok Google pokušava da YouTube postavi na viši nivo dodavajući brojne nove opcije (koje će se plaćati). U igru se uključuje i Amazon, sa fokusom na multimedijalnim sadržajima u okviru AmazonTube platforme. Jasno je da će društvene mreže vokus staviti na video sadržaje i mogućnosti interakcije korisnika sa konačnim ciljem spajanja stvarnosti sa virtuelnom realnošću. Da li treba da podsećamo da je upravo Facebook vlasnik Oculusa?

A gde je tu Elon Musk?

Ova godina će doneti još mnogo novih noviteta na polju tehnologije koje neće još dugo vremena biti dostupno korisnicima. Te inovacija će promeniti način na koji gledamo na svet (bukvalno, kad su AR uređaji u pitanju), a možda se reše i neki od ključnih svetskih problema kao što su korišćenje nafte i obnovljivih izvora energije. Za te inovacije biće zadužen Elon Musk sa svojim SpaceX i Tesla programom, kao i Hyperloop tehnologijom koja se ubrzano razvija. Zbog svega navedenog 2018. godina će biti izuzetno uzbudljiva, pa vam ne preostaje ništa drugo nego da pratitite PC Press kako vam ništa ne bi promaklo. Srećna nova godina!

